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Овечкин продлил антирекордную безголевую серию до 13 матчей

Овечкин продлил антирекордную безголевую серию до 13 матчей
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не может поразить ворота с 19 ноября
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Каролина Харрикейнз» проиграла «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

В составе хозяев шайбу забросил Себастьян Ахо (28), у гостей — Мартин Фехервары (32). Победный буллит на счету российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 20 бросков из 21.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин довел личную антирекордную безголевую серию до 13 матчей. Капитан «Вашингтона» не может поразить ворота с 19 ноября.

На данный момент он идет на 15 шайб в сезоне. Это худший показатель в карьере Овечкина. Российский форвард лишь раз не смог достичь отметки 30 голов за сезон. Случилось это в усеченном из-за пандемии сезоне 2020/21, где он провел 45 игр. В случае достижения 30 голов в нынешнем регулярном чемпионате он побьет рекорд по числу сезонов с 30+ шайбами.

В другом матче игрового дня нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев отметился голом и передачей в домашнем матче с «Оттава Сенаторз» (6:3). Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков записал на свой счет две голевые передачи в гостевой игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1). Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом в домашней встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

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Руслан Алиев
Александр Овечкин НХЛ Вашингтон
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