Спорт⁠,
0

Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер в 87 лет

На Играх в Мехико в 1968 году Петров завоевал золото в дисциплине «скит»
Евгений Петров
Евгений Петров (Фото: телеграм-канал Стрелькового союза России)

Олимпийский чемпион 1968 года по стендовой стрельбе, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР Евгений Петров скончался в 87 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Стрелкового союза России.

Петров победил на Играх в Мехико в дисциплине «скит». Также на его счету серебро Олимпиады-1972 в Мюнхене.

Петров был шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным серебряным призером чемпионатов Европы, пятикратным чемпионом СССР.

В 1974 году Петров перешел на тренерскую работу. На Олимпийских играх 1976 года был государственным тренером сборной СССР, а на Играх 1992 года — главным тренером по стендовой стрельбе Объединенной команды.

Петров был награжден двумя орденами «Знак почета», двумя медалями «За трудовую доблесть», медалью «За трудовое отличие».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
спортивная стрельба стендовая стрельба
