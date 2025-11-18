Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер в 87 лет
Олимпийский чемпион 1968 года по стендовой стрельбе, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР Евгений Петров скончался в 87 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Стрелкового союза России.
Петров победил на Играх в Мехико в дисциплине «скит». Также на его счету серебро Олимпиады-1972 в Мюнхене.
Петров был шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным серебряным призером чемпионатов Европы, пятикратным чемпионом СССР.
В 1974 году Петров перешел на тренерскую работу. На Олимпийских играх 1976 года был государственным тренером сборной СССР, а на Играх 1992 года — главным тренером по стендовой стрельбе Объединенной команды.
Петров был награжден двумя орденами «Знак почета», двумя медалями «За трудовую доблесть», медалью «За трудовое отличие».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе