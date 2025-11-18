Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер в 87 лет

На Играх в Мехико в 1968 году Петров завоевал золото в дисциплине «скит»

Евгений Петров (Фото: телеграм-канал Стрелькового союза России)

Олимпийский чемпион 1968 года по стендовой стрельбе, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР Евгений Петров скончался в 87 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Стрелкового союза России.

Петров победил на Играх в Мехико в дисциплине «скит». Также на его счету серебро Олимпиады-1972 в Мюнхене.

Петров был шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным серебряным призером чемпионатов Европы, пятикратным чемпионом СССР.

В 1974 году Петров перешел на тренерскую работу. На Олимпийских играх 1976 года был государственным тренером сборной СССР, а на Играх 1992 года — главным тренером по стендовой стрельбе Объединенной команды.

Петров был награжден двумя орденами «Знак почета», двумя медалями «За трудовую доблесть», медалью «За трудовое отличие».