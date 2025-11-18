Футболист российской «молодежки» забил гол пяткой на турнире в Киргизии
Футболист молодежной сборной России Даниил Моторин забил красивый гол в матче с командой Киргизии на товарищеском турнире, который проходит в Манасе.
Моторин отличился на 23-й минуте, форвард казанского «Рубина» поразил ворота соперника ударом пяткой после прострела с левого фланга.
Через несколько минут после своего гола Моторин был заменен из-за травмы.
Первый тайм завершился со счетом 4:0 в пользу сборной России. Голы также успели забить Ульви Бабаев (19-я минута), Илья Кирш (32) и Кирилл Столбов (43).
Российская команда ранее на турнире в Киргизии обыграла Иран (2:0) и Бахрейн (2:0).
Российские сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.
