 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,2 x 7,4 2 14 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 37 x 16 2 1,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,45 x 2,75 2 3,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 4,4 x 3,45 2 1,87 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Футболист российской «молодежки» забил гол пяткой на турнире в Киргизии

Футболист российской «молодежки» Моторин забил гол пяткой на турнире в Киргизии
Форвард «Рубина» Даниил Моторин отличился в матче против сборной Киргизии
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу

Футболист молодежной сборной России Даниил Моторин забил красивый гол в матче с командой Киргизии на товарищеском турнире, который проходит в Манасе.

Моторин отличился на 23-й минуте, форвард казанского «Рубина» поразил ворота соперника ударом пяткой после прострела с левого фланга.

Через несколько минут после своего гола Моторин был заменен из-за травмы.

Первый тайм завершился со счетом 4:0 в пользу сборной России. Голы также успели забить Ульви Бабаев (19-я минута), Илья Кирш (32) и Кирилл Столбов (43).

Российская команда ранее на турнире в Киргизии обыграла Иран (2:0) и Бахрейн (2:0).

Российские сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу
Материалы по теме
Молодежная сборная России обыграла Бахрейн, забив на 99-й и 101-й минутах
Спорт
Футбольный «Зенит» впервые за 16 лет выиграл молодежный чемпионат России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Платформа «А7» от ПСБ и Минфин создали компанию «Росвексель» Отрасли, 17:44
ЦБ сохранил курс доллара на 19 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:37
«Балтика» стала новым спонсором футбольной «Балтики» Спорт, 17:34
Инструкция по Scrum: правила, события, команда Образование, 17:33
ПСБ и «Деловая Россия» продолжают системную работу с несырьевым бизнесом Пресс-релиз, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Эксперты оценили влияние экспортных изменений в КНР на параллельный импорт Авто, 17:28
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Кремль ответил на обвинения России в диверсии на железной дороге в Польше Политика, 17:26
Военный билет: руководство по получению и расшифровке База знаний, 17:23
В Дагестане двух женщин оштрафовали за варку кофе на Вечном огне Общество, 17:20
Демократы обвинили криптопроект Трампа в связях с Россией и КНДР Крипто, 17:19
Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях Политика, 17:19
Футболист российской «молодежки» забил гол пяткой на турнире в Киргизии Спорт, 17:17
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15