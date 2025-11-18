Экс-тренеры сборной России предложили ввести налог на легионеров

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что получил различные предложения, в том числе о сокращении количества иностранцев в заявке, налогах на дополнительных легионеров, лимите на иностранных тренеров

Станислав Черчесов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Министр спорта Михаил Дегтярев провел встречу с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ), на которой обсуждали развитие детско-юношеского футбола, реформу подготовки тренеров, поддержку российских игроков и новые подходы к системе финансирования профессионального футбола. Об этом Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале.

Во встрече приняли участие председатель ООТФ Михаил Гершкович, а также бывшие тренеры сборной России Валерий Газзаев, Станислав Черчесов и Юрий Семин.

По словам Дегтярева, особой темой была экономика клубов, которым, несмотря на высокую степень зависимости от государственных финансов, выгоднее приобретать легионеров, нежели воспитывать своих игроков. «Эксперты предложили целый ряд мер: сокращение количества иностранцев в заявке, налоги на дополнительных легионеров, лимит на иностранных тренеров и усиление роли главного тренера при комплектовании состава. Эти предложения также будут тщательно изучены», — говорится в сообщении.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.