Еще один тренер ушел из «Сибири» после 13 подряд поражений в КХЛ

Новосибирский клуб расстался с тренером по физподготовке Алексеем Войтюком, который работал в «Сибири» с ноября прошлого года

Алексей Войтюк (Фото: телеграм-канал ХК «Сибирь»)

Тренер по физической подготовке Алексей Войтюк покинул «Сибирь». Об этом сообщается в телеграм-канале новосибирского клуба КХЛ.

44-летний Войтюк работал в «Сибири» с ноября 2024 года.

Новосибирская команда проиграла 13 последних матчей.

На прошлой неделе «Сибирь» второй раз за сезон уволила главного тренера. Команду покинул Вячеслав Буцаев, который проработал меньше двух месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков. С тех пор команда дважды проиграла.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сибирь» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 27 встречах.