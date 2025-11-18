Собянин назвал новые сроки завершения реконструкции стадиона «Торпедо»

Работы планируется закончить в третьем квартале 2026 года. По их завершении вместимость арены увеличится до 15 тыс. мест

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Реконструкцию стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова на Восточной улице завершат в 2026 году, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реконструкция исторического стадиона «Торпедо» постепенно выходит на финишную прямую. Инвестор планирует завершить эту большую стройку в третьем квартале 2026 года», — написал Собянин.

Строительная готовность объекта составляет 70%. Выполнены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, устройство кровли, основного покрытия центрального игрового и большого тренировочного полей. Почти сделаны фасадные работы, ведутся отделка и благоустройство.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова был открыт 7 сентября 1960 года. Первый официальный матч на нем состоялся 15 апреля 1977-го. После реконструкции вместимость арены увеличится с 13 450 до 15 076 мест.

«Торпедо» в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге.