Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады из-за наличия оружия
Российских стрелков не допустили до участия в Сурдлимпиаде в Токио из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России.
Летние Сурдлимпийские игры (соревнования людей с нарушениями слуха) стартовали в Токио 15 ноября.
«К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие», — рассказал собеседник агентства.
В Сурдлимпиаде российские спортсмены выступают в нейтральном статусе в личных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо.
Соревнования в Токио продлятся до 26 ноября. Всего будут разыграны более 200 комплектов наград в 18 видах спорта.
