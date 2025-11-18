 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт
0

Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады из-за наличия оружия

В Сурдлимпийском комитете России сообщили, что организаторы Игр в Токио объяснили недопуск российских стрелков соображениями безопасности
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Российских стрелков не допустили до участия в Сурдлимпиаде в Токио из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета России.

Летние Сурдлимпийские игры (соревнования людей с нарушениями слуха) стартовали в Токио 15 ноября.

«К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие», — рассказал собеседник агентства.

В Сурдлимпиаде российские спортсмены выступают в нейтральном статусе в личных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо.

Соревнования в Токио продлятся до 26 ноября. Всего будут разыграны более 200 комплектов наград в 18 видах спорта.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
паралимпийцы отстранение спортсменов
