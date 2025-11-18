Вдова спортивного комментатора Гришина рассказала, как погиб ее муж

Анастасия Гришина сообщила, что муж стоял на платформе, когда у него выпал брелок с ключами и упал на рельсы. Мужчина спрыгнул с платформы за ними, но не успел вернуться обратно из-за выехавшего поезда

Александр Гришин (Фото: Федерация фигурного катания на коньках России)

Вдова спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия рассказала журналу «Мир фигурного катания» подробности о трагической гибели своего мужа.

Гришин погиб в ночь на 5 августа в возрасте 47 лет в результате несчастного случая в сильный дождь на железнодорожной платформе станции Битца в Московской области.

По словам Гришиной, муж в тот вечер встречался с коллегой-журналистом и обсуждал тему развития фигурного катания в регионах. Они засиделись, а после Гришин, возвращаясь домой на электричке, проехал свою станцию и вышел на следующей. Комментатор созвонился с супругой, но та не успела сказать, чтобы он ехал на такси, — Гришин увидел в расписании, что есть еще один поезд.

«В тот момент у Саши выпала связка ключей, на которой висел брелок «Тройка». <...> Ключи упали на рельсы, и Саша спрыгнул с платформы за ними. И когда поднимался обратно, локтями уже был на платформе, из-за поворота (станция дугообразная, а не прямая) появился поезд. Подняться на платформу Саша не успел…» — рассказала Гришина.

Женщина отметила, что винить машиниста даже нет мысли. «От поворота, откуда появилась электричка, до него по времени 5–7 секунд. В тот день был страшный ливень, скользко, высокая платформа… Ни машинист, ни Саша — никто не виноват. И надеюсь, что машиниста поезда не уволили, потому что для него это тоже трагедия», — добавила вдова комментатора.

Гришин с 2002 по 2004 год работал на телеканале 7ТВ, в 2004–2015-м — на телеканале «Спорт» («Россия 2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ», а с 2018-го — на «Первом канале».

Комментатор также работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.