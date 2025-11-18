 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Алькарас пропустит финал Кубка Дэвиса из-за травмы

Первая ракетка мира сообщил, что у него отек подколенного сухожилия правой ноги и врачи не рекомендуют ему участвовать в соревнованиях
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не поможет сборной Испании в финальной части Кубка Дэвиса из-за травмы. Об этом теннисист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«С огромным сожалением сообщаю, что не смогу сыграть за сборную Испании на Кубке Дэвиса в Болонье. У меня отек правого подколенного сухожилия, и врачи не рекомендуют мне участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за сборную Испании — это лучшее, что есть на свете, и я очень хотел помочь в борьбе за Кубок Дэвиса. Уезжаю домой с тяжелым сердцем», — написал Алькарас.

В «Финале восьми» Кубка Дэвиса сыграют сборные Испании, Франции, Бельгии, Австрии, Италии, Чехии, Аргентины и Германии. Соревнования пройдут в итальянской Болонье с 18 по 23 ноября.

Два последних Кубка Дэвиса выиграла сборная Италии. Ранее стало известно, что вторая ракетка мира Янник Синнер не вошел в заявку итальянской команды на турнир.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карлос Алькарас Кубок Дэвиса
