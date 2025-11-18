 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,2 x 7,8 2 15 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 37 x 16 2 1,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,5 x 2,75 2 3,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 4,6 x 3,5 2 1,82 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Клуб КХЛ расторг контракт с хоккеистом спустя 41 день после подписания

«Лада» расторгла контракт с Шумаковым спустя 41 день после подписания
Сергей Шумаков успел провести за «Ладу» в нынешнем сезоне только три матча
Сергей Шумаков
Сергей Шумаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Лада» и нападающий Сергей Шумаков расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба КХЛ.

33-летний форвард только 8 октября подписал однолетнее соглашение с «Ладой». В чемпионате «Фонбет» — КХЛ он успел провел три матча, не отметившись результативными действиями.

Прошлый сезон КХЛ Шумаков пропустил и играл только в чемпионате «три на три». В сезоне 2023/24 он провел 55 матчей за «Ладу» с учетом плей-офф и набрал 27 (15+12) очков.

Ранее в КХЛ форвард также выступал за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор» и минское «Динамо». Всего в лиге он провел 597 матчей и набрал 317 (154+163) очков.

«Лада» в нынешнем сезоне занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 21 очко в 27 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Лада
Материалы по теме
Чемпион КХЛ вырвал победу у «Салавата Юлаева», уступая 0:2
Спорт
Хоккеисты устроили четыре драки в матче КХЛ
Спорт
Экс-скаут НХЛ заявил, что Ротенберг придаст импульс любому клубу КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Болтон заявил, что Трамп положил оружие на стол перед Мадуро Политика, 13:07
Минобороны сообщило об ударе по воинскому эшелону ВСУ с бронетехникой Политика, 13:07
РЖД показала видео с новым увеличенным плацкартным вагоном Экономика, 13:06
В Госдуме решили обратиться к правительству по угрозе конфискации активов Политика, 13:03
Путин по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола Политика, 13:02
Дмитриев сообщил о подготовке обмена заключенными с США Политика, 13:00
Выдача ипотеки в 2026 году вернется к значениям 2024 года Недвижимость, 13:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа Политика, 12:58
Курс Toncoin упал до значений 2023 года. Что происходит с TON Крипто, 12:57
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета Политика, 12:52
Алькарас пропустит финал Кубка Дэвиса из-за травмы Спорт, 12:42
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости» Политика, 12:40