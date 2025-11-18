«Лада» расторгла контракт с Шумаковым спустя 41 день после подписания

Клуб КХЛ расторг контракт с хоккеистом спустя 41 день после подписания

Сергей Шумаков успел провести за «Ладу» в нынешнем сезоне только три матча

Сергей Шумаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Лада» и нападающий Сергей Шумаков расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба КХЛ.

33-летний форвард только 8 октября подписал однолетнее соглашение с «Ладой». В чемпионате «Фонбет» — КХЛ он успел провел три матча, не отметившись результативными действиями.

Прошлый сезон КХЛ Шумаков пропустил и играл только в чемпионате «три на три». В сезоне 2023/24 он провел 55 матчей за «Ладу» с учетом плей-офф и набрал 27 (15+12) очков.

Ранее в КХЛ форвард также выступал за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор» и минское «Динамо». Всего в лиге он провел 597 матчей и набрал 317 (154+163) очков.

«Лада» в нынешнем сезоне занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 21 очко в 27 матчах.