Клуб КХЛ расторг контракт с хоккеистом спустя 41 день после подписания
«Лада» и нападающий Сергей Шумаков расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба КХЛ.
33-летний форвард только 8 октября подписал однолетнее соглашение с «Ладой». В чемпионате «Фонбет» — КХЛ он успел провел три матча, не отметившись результативными действиями.
Прошлый сезон КХЛ Шумаков пропустил и играл только в чемпионате «три на три». В сезоне 2023/24 он провел 55 матчей за «Ладу» с учетом плей-офф и набрал 27 (15+12) очков.
Ранее в КХЛ форвард также выступал за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор» и минское «Динамо». Всего в лиге он провел 597 матчей и набрал 317 (154+163) очков.
«Лада» в нынешнем сезоне занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 21 очко в 27 матчах.
