Спорт⁠,
0

В Киргизии украинского футбольного тренера уволили за мат

Сергей Пучков покинул «Мурас Юнайтед». Президент Киргизского футбольного союза заявил, что «снял тренера, потому что он ругает футболистов плохими словами»
Сергей Пучков
Сергей Пучков (Фото: ФК «Мурас Юнайтед»)

Украинец Сергей Пучков был уволен с поста главного тренера киргизского клуба «Мурас Юнайтед» за сквернословие. Об этом сообщил президент Киргизского футбольного союза и глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, которого цитирует Vesti.kg.

«Я снял Пучкова, потому что он ругает футболистов плохими словами. Очень плохо матерится», — сказал Ташиев на встрече с руководителями клубов чемпионата Киргизии.

Глава союза отметил, что тренер не мог сдерживать эмоции, задевал честь игроков и позволял себе высказывания, неприемлемые на стадионе.

Ташиев также подчеркнул, что на матчах присутствуют дети, девушки и семьи, а некоторые тренеры позволяют себе нецензурную брань даже в сторону трибун. В связи с этим он призвал клубы провести разъяснительную работу и отметил, что специалисты, не соблюдающие нормы поведения, «не будут работать в стране».

Пучков второй раз в своей карьере возглавил «Мурас Юнайтед» в августе 2025 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате страны и дошла до финала Кубка Киргизии.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Киргизия
