В Киргизии украинского футбольного тренера уволили за мат
Украинец Сергей Пучков был уволен с поста главного тренера киргизского клуба «Мурас Юнайтед» за сквернословие. Об этом сообщил президент Киргизского футбольного союза и глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, которого цитирует Vesti.kg.
«Я снял Пучкова, потому что он ругает футболистов плохими словами. Очень плохо матерится», — сказал Ташиев на встрече с руководителями клубов чемпионата Киргизии.
Глава союза отметил, что тренер не мог сдерживать эмоции, задевал честь игроков и позволял себе высказывания, неприемлемые на стадионе.
Ташиев также подчеркнул, что на матчах присутствуют дети, девушки и семьи, а некоторые тренеры позволяют себе нецензурную брань даже в сторону трибун. В связи с этим он призвал клубы провести разъяснительную работу и отметил, что специалисты, не соблюдающие нормы поведения, «не будут работать в стране».
Пучков второй раз в своей карьере возглавил «Мурас Юнайтед» в августе 2025 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате страны и дошла до финала Кубка Киргизии.
