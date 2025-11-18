 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россиянин подрался в матче НХЛ

Подколзин подрался с канадцем Кребсом в матче «Эдмонтона» и «Баффало» в НХЛ
Лайнсмен пытался помешать бою Василия Подколзина и Пейтона Кребса из «Баффало», но затем дал ему состояться. Россиянин нанес несколько ударов и повалил соперника на лед
Василий Подколзин
Василий Подколзин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин подрался с канадским форвардом «Баффало Сэйбрз» Пейтоном Кребсом во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ.

Сразу после сирены об окончании второго периода хоккеисты вступили в словесную перепалку и начали толкаться. В их стычку вмешался лайнсмен, пытаясь их удерживать. Но это не остановило конфликт, Кребс смог несколько раз ударить россиянина. После этого судья отъехал в сторону и дал бою состояться.

Подколзин нанес несколько ударов и повалил Кребса на лед. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

«Эдмонтон» уступил «Баффало» со счетом 1:5.

На счету Подколзина в нынешнем сезоне 21 матч и 8 (3+5) очков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Василий Подколзин
