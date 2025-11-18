Бобровский вышел на чистое девятое место по победам в истории НХЛ

В активе российского вратаря «Флориды» стало 438 побед. Рекордсменом по этому показателю считается Мартин Бродер (691)

Сергей Бобровский (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на чистое девятое место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах в истории НХЛ.

«Флорида» обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 8:5. 37-летний Бобровский отразил десять из 15 бросков по своим воротам и одержал 438-ю победу в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошел шестикратного обладателя Кубка Стэнли Жака Планта.

Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах выступает Мартин Бродер (691).

Кроме того, Бобровский отметился голевой передачей в эпизоде с голом Сета Джонса в первом периоде. Для россиянина это 14-й ассист в карьере в НХЛ. Рекордсменом по этому показателю считается Том Баррассо (48).

Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России. Выступает за «Флориду» с 2019 года. Последние два сезона выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пантерз». Дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).