Бобровский вышел на чистое девятое место по победам в истории НХЛ
Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на чистое девятое место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах в истории НХЛ.
«Флорида» обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 8:5. 37-летний Бобровский отразил десять из 15 бросков по своим воротам и одержал 438-ю победу в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошел шестикратного обладателя Кубка Стэнли Жака Планта.
Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах выступает Мартин Бродер (691).
Кроме того, Бобровский отметился голевой передачей в эпизоде с голом Сета Джонса в первом периоде. Для россиянина это 14-й ассист в карьере в НХЛ. Рекордсменом по этому показателю считается Том Баррассо (48).
Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России. Выступает за «Флориду» с 2019 года. Последние два сезона выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пантерз». Дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»
Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России
Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Врачи назвали долю пациентов с лишним весом
Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями
Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters