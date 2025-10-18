«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел в лидеры РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0. «Краснодар» могут обойти ЦСКА и «Локомотив», которые позднее 18 октября проведут очный матч 12-го тура

Игроки «Краснодара» (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Футболисты «Краснодара» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Эдуард Сперцян (43-я минута) и Виктор Са (80).

«Краснодар» набрал 26 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Далее идут ЦСКА (24) и «Локомотив» (23), которые проведут очный матч 12-го тура позднее в субботу. «Динамо» с десятью очками расположилось на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 26 октября примет казанский «Рубин», «Динамо» днем ранее в гостях сыграет с «Ростовом».