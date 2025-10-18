Чемпион КХЛ нанес СКА седьмое поражение в восьми последних матчах

«Локомотив» обыграл в гостях петербургский клуб со счетом 3:1

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Радулов (13-я минута), Рушан Рафиков (19) и Артур Каюмов (32). У проигравших отличился Сергей Плотников (46).

Нападающий Игорь Ларионов-младший не вошел в состав СКА на эту игру. Сын главного тренера петербуржцев в нынешнем сезоне забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в 15 матчах.

СКА проиграл семь раз в восьми последних встречах.

«Локомотив», действующий чемпион КХЛ, набрал 24 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 16 очками в 16 играх расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 20 октября в гостях сыграет с московским «Динамо», СКА 22 октября примет ЦСКА.