Француз Муте стал соперником Медведева в финале турнира ATP в Алма-Ате

Корентен Муте (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Французский теннисист Корентен Муте вышел в финал турнира ATP в Алма-Ате.

В 1/2 финала 26-летний француз обыграл американца Алекса Михельсена, 36-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:4.

В решающем матче соперником Муте станет россиянин Даниил Медведев.

Муте занимает 41-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов на турнирах ATP. Дважды он играл в финалах — в январе 2020 года в Дохе и в июне 2025-го на Мальорке.

В личных встречах у Медведева и Муте счет 1:1, россиянин обыграл соперника в 2021 году, а также уступил в 1/4 финала в Вашингтоне в июле этого года.

Турнир в Алма-Ате категории ATP 250 с призовым фондом более $1 млн завершится 19 октября.