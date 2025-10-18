 Перейти к основному контенту
Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,7 x 3,5 2 2,68 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 7,9 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,7 x 2,9 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер Азамат Бекоев Юсри Белгаруи 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Француз Муте стал соперником Медведева в финале турнира ATP в Алма-Ате

В личных встречах у россиянина и француза счет 1:1, при этом Медведев проиграл Муте в 1/4 финала в Вашингтоне в июле этого года
Корентен Муте
Корентен Муте (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Французский теннисист Корентен Муте вышел в финал турнира ATP в Алма-Ате.

В 1/2 финала 26-летний француз обыграл американца Алекса Михельсена, 36-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:4.

В решающем матче соперником Муте станет россиянин Даниил Медведев.

Муте занимает 41-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов на турнирах ATP. Дважды он играл в финалах — в январе 2020 года в Дохе и в июне 2025-го на Мальорке.

В личных встречах у Медведева и Муте счет 1:1, россиянин обыграл соперника в 2021 году, а также уступил в 1/4 финала в Вашингтоне в июле этого года.

Турнир в Алма-Ате категории ATP 250 с призовым фондом более $1 млн завершится 19 октября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
