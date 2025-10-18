Француз Муте стал соперником Медведева в финале турнира ATP в Алма-Ате
Французский теннисист Корентен Муте вышел в финал турнира ATP в Алма-Ате.
В 1/2 финала 26-летний француз обыграл американца Алекса Михельсена, 36-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:4.
В решающем матче соперником Муте станет россиянин Даниил Медведев.
Муте занимает 41-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов на турнирах ATP. Дважды он играл в финалах — в январе 2020 года в Дохе и в июне 2025-го на Мальорке.
В личных встречах у Медведева и Муте счет 1:1, россиянин обыграл соперника в 2021 году, а также уступил в 1/4 финала в Вашингтоне в июле этого года.
Турнир в Алма-Ате категории ATP 250 с призовым фондом более $1 млн завершится 19 октября.
