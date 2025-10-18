Джокович 18-й раз отобрался на Итоговый турнир ATP, повторив рекорд
Сербский теннисист Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Об этом сообщается на сайте ассоциации.
38-летний серб, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, 18-й раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера.
Джокович третьим после итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса обеспечил себе участие в этом турнире, в котором играют восемь лучших теннисистов сезона.
Джокович 16 раз принимал участие в Итоговых турнирах, одержав семь побед (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023). В прошлом году серб отказался от участия в турнире из-за травмы.
Федерер играл в 17 турнирах (шесть побед), не приняв участие в соревновании в 2020 году.
Итоговый турнир ATP с общим призовым фондом $15,5 млн в этом году пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?