Спорт
0

Джокович 18-й раз отобрался на Итоговый турнир ATP, повторив рекорд

Джокович повторил рекорд Федерера, 18-й раз отобравшись на Итоговый турнир ATP
Сербский теннисист повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

38-летний серб, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, 18-й раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера.

Джокович третьим после итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса обеспечил себе участие в этом турнире, в котором играют восемь лучших теннисистов сезона.

Джокович 16 раз принимал участие в Итоговых турнирах, одержав семь побед (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023). В прошлом году серб отказался от участия в турнире из-за травмы.

Федерер играл в 17 турнирах (шесть побед), не приняв участие в соревновании в 2020 году.

Итоговый турнир ATP с общим призовым фондом $15,5 млн в этом году пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Новак Джокович Роджер Федерер
