«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но выиграл седьмой раз подряд
Казанский «Ак Барс» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 3:2 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Григорий Денисенко (9-я минута) и Михаил Фисенко (16). У проигравших отличились Всеволод Логвин (17) и Кирилл Панюков (44). Решающий буллит на счету Александра Барабанова.
«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но сумел вырвать седьмую победу подряд.
«Ак Барс» набрал 23 очка в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 17 очками в 18 встречах расположился на седьмой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 22 октября примет ярославский «Локомотив», «Барыс» 24 октября дома сыграет с хабаровским «Амуром».
