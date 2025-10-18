 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но выиграл седьмой раз подряд

«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но сумел вырвать 7-ю победу подряд
Казанский клуб в гостях обыграл «Барыс» в серии буллитов
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 3:2 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Григорий Денисенко (9-я минута) и Михаил Фисенко (16). У проигравших отличились Всеволод Логвин (17) и Кирилл Панюков (44). Решающий буллит на счету Александра Барабанова.

«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но сумел вырвать седьмую победу подряд.

«Ак Барс» набрал 23 очка в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 17 очками в 18 встречах расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 22 октября примет ярославский «Локомотив», «Барыс» 24 октября дома сыграет с хабаровским «Амуром».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Барыс
