«Крылья Советов» вырвали ничью в матче с «Оренбургом» в РПЛ

Встреча 12-го тура завершилась со счетом 1:1, самарцы сравняли счет на 85-й минуте

Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У гостей гол забил Данила Ведерников (39-я минута), в составе хозяев отличился Владимир Игнатенко (85).

«Оренбург» прервал собственную серию из четырех поражений в РПЛ.

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 13 очками расположились на десятой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 25 октября в гостях сыграют с московским ЦСКА, «Оренбург» в тот же день на выезде встретится со столичным «Спартаком».