«Крылья Советов» вырвали ничью в матче с «Оренбургом» в РПЛ
Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У гостей гол забил Данила Ведерников (39-я минута), в составе хозяев отличился Владимир Игнатенко (85).
«Оренбург» прервал собственную серию из четырех поражений в РПЛ.
«Оренбург» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 13 очками расположились на десятой строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 25 октября в гостях сыграют с московским ЦСКА, «Оренбург» в тот же день на выезде встретится со столичным «Спартаком».
