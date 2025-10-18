 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Умер тренер нескольких бывших чемпионов UFC и Bellator Дюк Руфус

Руфусу было 55 лет. Он известен по работе с Тайроном Вудли, Энтони Петтисом, Серхио Петтисом и Беном Аскреном
Дюк Руфус с супругой
Дюк Руфус с супругой (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Дюк Руфус, бывший кикбоксер и известный тренер по ММА, скончался в возрасте 55 лет.

О смерти Руфуса сообщил его друг и деловой партнер по академии Roufusport в Милуоки Скотт Джофф.

«Сегодня семья Roufusport и мир ММА были потрясены душераздирающей новостью о том, что Дюк Руфус, всемирно известный тренер, мирно скончался во сне. Дюк был не просто прославленным тренером и чемпионом по кикбоксингу — он был наставником, новатором, отцом и другом, чье влияние преобразило мир смешанных боевых искусств», — написал Джофф в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Самыми известными учениками Руфуса были бывшие чемпионы UFC Тайрон Вудли и Энтони Петтис, экс-чемпионы Bellator Серхио Петтис и Бен Аскрен.

До начала тренерской карьеры Руфус завоевал несколько титулов в кикбоксинге, выступал под эгидой различных организаций, включая WKA, WAKO, WKBA, KICK и IKF.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Bellator
