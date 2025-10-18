Умер тренер нескольких бывших чемпионов UFC и Bellator Дюк Руфус
Дюк Руфус, бывший кикбоксер и известный тренер по ММА, скончался в возрасте 55 лет.
О смерти Руфуса сообщил его друг и деловой партнер по академии Roufusport в Милуоки Скотт Джофф.
«Сегодня семья Roufusport и мир ММА были потрясены душераздирающей новостью о том, что Дюк Руфус, всемирно известный тренер, мирно скончался во сне. Дюк был не просто прославленным тренером и чемпионом по кикбоксингу — он был наставником, новатором, отцом и другом, чье влияние преобразило мир смешанных боевых искусств», — написал Джофф в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Самыми известными учениками Руфуса были бывшие чемпионы UFC Тайрон Вудли и Энтони Петтис, экс-чемпионы Bellator Серхио Петтис и Бен Аскрен.
До начала тренерской карьеры Руфус завоевал несколько титулов в кикбоксинге, выступал под эгидой различных организаций, включая WKA, WAKO, WKBA, KICK и IKF.
