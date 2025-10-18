Live Foot узнал о планах ПСЖ продать Сафонова в зимнее трансферное окно

Спортивный директор клуба Луиш Кампуш уже прорабатывает несколько вариантов для трансфера 26-летнего россиянина

Матвей Сафонов (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Голкипер сборной России Матвей Сафонов покинет «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно, сообщает Live Foot.

Отмечается, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш уже работает над поиском новой команды для 26-летнего россиянина.

Live Foot пишет, что одной из причин вероятного ухода Сафонова являются его прохладные отношения с украинским защитником Ильей Забарным в политическом контексте.

В нынешнем сезоне Сафонов пока не сыграл за ПСЖ ни одного матча.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Основным вратарем клуба был Джанлуиджи Доннарумма, который перешел в «Манчестер Сити». При этом летом ПСЖ купил Люка Шевалье, который сразу начал сезон основным голкипером.