Live Foot узнал о планах ПСЖ продать Сафонова в зимнее трансферное окно
Голкипер сборной России Матвей Сафонов покинет «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно, сообщает Live Foot.
Отмечается, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш уже работает над поиском новой команды для 26-летнего россиянина.
Live Foot пишет, что одной из причин вероятного ухода Сафонова являются его прохладные отношения с украинским защитником Ильей Забарным в политическом контексте.
В нынешнем сезоне Сафонов пока не сыграл за ПСЖ ни одного матча.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Основным вратарем клуба был Джанлуиджи Доннарумма, который перешел в «Манчестер Сити». При этом летом ПСЖ купил Люка Шевалье, который сразу начал сезон основным голкипером.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?