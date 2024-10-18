«Нефтехимик» проведет два матча чемпионата КХЛ без зрителей
«Нефтехимик» проведет два ближайших домашних матча регулярного чемпионата КХЛ без зрителей. Об этом сообщается в телеграм-канале нижнекамского клуба.
«С большим сожалением сообщаем, что по независящим от нас обстоятельствам матчи с «Торпедо» и «Сочи» мы вынуждены проводить без зрителей», — говорится в сообщении.
Игра против нижегородского клуба пройдет 22 октября, против «Сочи» — 24 октября.
Ранее «Нефтехимик» провел матч с новосибирской «Сибирью» (11 октября) с ограниченным числом зрителей — 500 при вместимости домашней арены в 5500 человек.
«Нефтехимик» также объявлял, что причиной были «независящие от клуба обстоятельства». Газета «Бизнес Online» писала, что причиной был саммит стран БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
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