Бывший главный тренер сборной Польши умер в возрасте 76 лет

Главный тренер сборной Польши на Евро-2012 Смуда умер в возрасте 76 лет

Францишек Смуда руководил сборной Польши в 2009–2012 годах, в 37 матчах команда одержала 15 побед, 13 встреч завершила вничью и еще девять проиграла. В последние годы Смуда боролся с раком крови

Францишек Смуда (Фото: Joern Pollex / Bongarts / Getty Images)

Руководивший сборной Польши на домашнем чемпионате Европы 2012 года Францишек Смуда умер на 77-м году жизни, сообщила пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).

Как пишет Przegląd Sportowy, Смуду, последние несколько лет боровшегося с раком крови, две недели назад госпитализировали в Кракове из-за ухудшения состояния.

Смуда на протяжении игровой карьеры выступал за польские, американские и немецкие клубы. В качестве тренера работал в командах из Германии, Польши, Турции и Кипра. С «Видзевом» (Лодзь) и «Вислой» (Краков) выигрывал чемпионат Польши.

В 2009–2012 годах Смуда был главным тренером национальной сборной. Под его руководством команда провела 37 матчей — одержала 15 побед, потерпела девять поражений и еще 13 раз сыграла вничью.

На Евро-2012, который проходил в Польше и на Украине, команда Смуды заняла последнее место в одной группе с Чехией, Грецией и Россией.