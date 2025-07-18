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Спорт ,  
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Стал известен автор первого гола в новом сезоне РПЛ

Футболист «Балтики» Хиль забил «Динамо» первый гол нового сезона РПЛ
Форвард сборной Сальвадора отличился на 12-й минуте встречи первого тура в Москве
Брайан Хиль
Брайан Хиль (Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»)

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль стал автором первого забитого гола в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Форвард сборной Сальвадора отличился на 12-й минуте гостевого матча против московского «Динамо».

«Динамо» проводит первый официальный матч во главе с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России.

«Балтика» — новичок РПЛ, калининградский клуб в прошлом сезоне выиграл Первую лигу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва ФК Балтика Российская премьер-лига (РПЛ)
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