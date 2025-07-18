Стал известен автор первого гола в новом сезоне РПЛ
Нападающий «Балтики» Брайан Хиль стал автором первого забитого гола в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Форвард сборной Сальвадора отличился на 12-й минуте гостевого матча против московского «Динамо».
«Динамо» проводит первый официальный матч во главе с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России.
«Балтика» — новичок РПЛ, калининградский клуб в прошлом сезоне выиграл Первую лигу.
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