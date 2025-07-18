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Спорт ,  
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Российские шахматистки впервые в истории не смогли победить на Кубке мира

Российские шахматистки впервые в истории остались без наград на Кубке мира
Екатерина Лагно последней из россиянок вылетела с Кубка мира в Батуми, уступив в четвертом раунде представительнице Индии Харике Дронавалли
Екатерина Лагно
Екатерина Лагно (Фото: Dipayan Bose / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянка Екатерина Лагно не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Батуми.

Лагно в четвертом раунде уступила представительнице Индии Харике Дронавалли на тай-брейке — 2,5:3,5.

После вылета Лагно на турнире не осталось российских шахматисток. Александра Горячкина и Дарья Чарочкина проиграли во втором раунде, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Анна Шухман — в третьем.

Это третий розыгрыш Кубка мира, впервые россиянки остались без наград. В 2021 году в Сочи Александра Костенюк победила в финале Александру Горячкину, в 2023-м в Баку лучшей стала Горячкина.

Призовой фонд турнира в Батуми составляет $691 тыс.

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