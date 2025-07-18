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Спорт ,  
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Карякин назвал свой приговор «абсурдным театром киевского режима»

Российского гроссмейстера и сенатора заочно приговорили к 9 годам тюрьмы по статье о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения территории или государственной границы Украины»
Сергей Карякин
Сергей Карякин (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российский гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин считает тюремный приговор на Украине показателем того, что он поступает правильно. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Карякина заочно приговорили к 9 годам тюрьмы статье о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения территории или государственной границы Украины».

«Вынесенный приговор — это абсурдный театр киевского режима. Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым — это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа», — сказал Карякин.

По словам Карякина, с помощью своего телеграм-канала и сбора Народного фронта он помогает российским солдатам достичь целей спецоперации и вернуться домой живыми. «Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно. Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины», — заключил шахматист.

Уроженец Симферополя Карякин до 2009 года выступал за Украину, а потом получил российское гражданство. Гроссмейстер является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), в 2016-м проиграл норвежцу Магнусу Карлсену матч за шахматную корону.

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шахматы Сергей Карякин Украина приговор
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