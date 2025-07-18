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Российская Team Spirit вышла в финал Кубка мира по киберспорту в Dota 2

В решающем матче турнира в Саудовской Аравии с призовым фондом в размере $3 млн Team Spirit, двукратный чемпион The International, встретится с Tundra Esports или Team Falcons
Фото: Team Spirit
Фото: Team Spirit

Российская команда Team Spirit вышла в гранд-финал турнира по Dota 2 на Киберспортивном кубке мира (Esports World Cup, EWC), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале Team Spirit обыграла другую российскую команду, Parivision, со счетом 2:0 по картам.

В решающем матче соперником Team Spirit будет победитель пары Tundra Esports (Великобритания) — Team Falcons (Саудовская Аравия).

В составе Team Spirit выступают россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Александр Филин (rue) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro).

Победитель EWC получит $1 млн, финалист — $500 тыс.

Team Spirit — двукратный чемпион The International (2021, 2023).

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