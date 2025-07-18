Российская Team Spirit вышла в финал Кубка мира по киберспорту в Dota 2
Российская команда Team Spirit вышла в гранд-финал турнира по Dota 2 на Киберспортивном кубке мира (Esports World Cup, EWC), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В полуфинале Team Spirit обыграла другую российскую команду, Parivision, со счетом 2:0 по картам.
В решающем матче соперником Team Spirit будет победитель пары Tundra Esports (Великобритания) — Team Falcons (Саудовская Аравия).
В составе Team Spirit выступают россияне Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Александр Филин (rue) и Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro).
Победитель EWC получит $1 млн, финалист — $500 тыс.
Team Spirit — двукратный чемпион The International (2021, 2023).
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