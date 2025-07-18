Okko запустит раздел о «Спартаке» и покажет памятные игры Лиги чемпионов

На платформе компании в рамках сотрудничества будут показывать архивные матчи «красно-белых», публиковать эксклюзивные материалы о жизни клуба, приглашать игроков в студию для съемок в программах и комментирования матчей

Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Стриминговый сервис Okko запустит специальный раздел, посвященный футбольному клубу «Спартак», с уникальным архивным и оригинальным контентом. Об этом «РБК Спорт» сообщили в Okko.

На платформе компании в рамках сотрудничества будут показывать архивные матчи «красно-белых», публиковать эксклюзивные материалы о жизни клуба, приглашать игроков в студию для съемок в программах и комментирования матчей.

Также на Okko появится специальный раздел, посвященный «Спартаку», с уникальным архивным и оригинальным контентом. Исторические матчи команды в Лиге чемпионов выйдут на платформе в новой озвучке, включая культовые победные игры против «Реала», «Интера», «Арсенала», «Аякса» и других соперников.Также в Okko будет появляться эксклюзивный видеоконтент, созданный совместно с клубом, — интервью, влоги и видео из жизни команды.

В рамках договоренности между сторонами предусмотрены совместные рекламные интеграции.

Таким образом Okko расширил свой спортивный пакет. Компании принадлежат права на ключевые европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига 1, Лига 2 и другие. Прошлым летом кинотеатр делил с «Матч ТВ» права на показ чемпионата Европы. Наряду с футболом сервис показывает киберспорт, единоборства, баскетбол, фигурное катание и другие виды спорта.

В этом году онлайн-кинотеатр приобрел права на эксклюзивную трансляцию чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги) начиная с сезона 2025/26. Также стриминговый сервис получил эксклюзивные права на показ престижных веломногодневок «Тур де Франс» и «Вуэльта».