Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина стала матерью

Трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина родила сына

Алла Шишкина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сообщила о рождении ребенка.

«Человек родился! Больше нет смысла скрывать беременность. 17.07.2025, у меня и моего любимого мужа, родился долгожданный сын, Андрей», — написала 35-летняя Шишкина в своем телеграм-канале.

Шишкина завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио в групповых упражнениях. Также она является 14-кратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы.

Карьеру Шишкина завершила после Игр в Токио. Последние несколько лет она ведет свой канал «Без воды» на YouTube, где берет интервью у российских знаменитостей.