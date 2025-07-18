Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина стала матерью
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сообщила о рождении ребенка.
«Человек родился! Больше нет смысла скрывать беременность. 17.07.2025, у меня и моего любимого мужа, родился долгожданный сын, Андрей», — написала 35-летняя Шишкина в своем телеграм-канале.
Шишкина завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио в групповых упражнениях. Также она является 14-кратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы.
Карьеру Шишкина завершила после Игр в Токио. Последние несколько лет она ведет свой канал «Без воды» на YouTube, где берет интервью у российских знаменитостей.
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