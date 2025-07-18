Суперкомпьютер назвал «Зенит» и ЦСКА фаворитами на чемпионство в РПЛ
Петербургский «Зенит» является главным претендентом на победу в РПЛ в сезоне 2025/26, его шансы на чемпионство составляют 39,6%, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.
«Зенит» лидирует в списке фаворитов с большим отрывом, за ним следуют ЦСКА (17,0%), действующий чемпион РПЛ «Краснодар» (15,5%), «Спартак» (11,9%), московское «Динамо» (8,1%) и «Локомотив» (5,0%). У других команд шансы менее 2%.
Наибольшие шансы на вылет из РПЛ по итогам сезона у «Пари НН» (21,8%) и «Оренбурга» (19,6%).
Первый тур нового сезона РПЛ стартует в пятницу, 18 июля. В первой игре московское «Динамо» примет «Балтику».
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России и прервал гегемонию «Зенита», который до этого побеждал шесть лет подряд.
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