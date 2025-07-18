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Спорт ,  
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Россиянка фразой «могли утопить» оценила опасную ситуацию в заплыве на ЧМ

Екатерина Сорокина в заплыве на 5 км на открытой воде зацепилась браслетом за буй, из-за чего потеряла много времени и лишилась возможности бороться за медали
Екатерина Сорокина
Екатерина Сорокина (Фото: Andrea Staccioli / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянка Екатерина Сорокина попала в опасную ситуацию во время заплыва на дистанции 5 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Об этом она рассказала ТАСС.

«После первого круга я зацепилась за карабин поворотного буя. Чип [на руке] попал в карабин и закрылся. Пока я доставала этот чип, все проплывали. Слава богу, мне повезло, что за нами было мало народу, иначе бы меня вообще утопили», — сказала Сорокина.

По словам Сорокиной, из-за этой ситуации она потеряла около минуты. «Я потеряла всю эту [лидирующую] шайку-лейку, их ноги, потом пришлось всех догонять», — добавила пловчиха.

Сорокина заняла 14-е место, победила австралийка Мойша Джонсон, завоевавшая свое второе золото на нынешнем турнире.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

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