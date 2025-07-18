Чемпион мира в барьерном беге Шубенков заявил, что скоро завершит карьеру

Шубенков: судьба мне уже намекает, что пора уходить на покой

Единственный в истории российский чемпион мира в беге на 110 м с барьерами заявил, что точно не собирается выступать до Олимпиады 2028 года, ведь его организм уже не справляется с серьезными нагрузками

Сергей Шубенков (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков допускает, что завершит карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом 34-летний спортсмен рассказал ТАСС.

«Судьба мне, наверное, уже намекает, что пора уходить на покой. Но сезон-то этот надо в любом случае завершить, живым или мертвым, но завершить. А там поглядим, на самом деле. Мне на эту тему тяжело говорить», — сказал Шубенков.

По словам Шубенкова, он точно не собирается выступать до Олимпиады 2028 года. «Понятно, что все идет к тому, что я закончу если не после этого сезона, то после следующего. И до Лос-Анджелеса я тянуть не буду, шансов вообще-то маловато», — сказал бегун.

Шубенков отметил, что его организм уже не справляется с серьезными нагрузками. «Сейчас, как только я выхожу на какие-то объемы, на прежние свои нагрузки, у меня сразу организм начинает сбоить. На этот раз весной с коленями проблемы случились», — добавил спортсмен.

Шубенков — единственный бегун в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м.

Шубенков, помимо золота ЧМ-2015, выиграл два серебра и бронзу мирового первенства. Ранее бегун говорил, что в условиях отстранения продолжать выступать «уже не так весело и жирно», но он не жалуется.