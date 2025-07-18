Рублев 45-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP

Российский теннисист в 1/4 финала в мексиканском Лос-Кабосе победил в трех сетах американца Эмилио Наву

Андрей Рублев (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в мексиканском Лос-Кабосе.

В 1/4 финала 27-летний Рублев, посеянный на турнире под первым номером, победил американца Эмилио Наву, 123-ю ракетку мира, со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Рублева будет американец Александр Ковачевич (76-й номер рейтинга ATP).

Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP. В полуфинал турнира ATP россиянин вышел в 45-й раз в карьере и четвертый в нынешнем сезоне.

Турнир в Лос-Кабосе с призовым фондом $889 тыс. завершится 20 июля.