Рублев 45-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в мексиканском Лос-Кабосе.
В 1/4 финала 27-летний Рублев, посеянный на турнире под первым номером, победил американца Эмилио Наву, 123-ю ракетку мира, со счетом 5:7, 6:4, 6:3.
Следующим соперником Рублева будет американец Александр Ковачевич (76-й номер рейтинга ATP).
Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP. В полуфинал турнира ATP россиянин вышел в 45-й раз в карьере и четвертый в нынешнем сезоне.
Турнир в Лос-Кабосе с призовым фондом $889 тыс. завершится 20 июля.
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