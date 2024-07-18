МЮ продал обвиненного в домашнем насилии футболиста

Нападающего Мэйсона Гринвуда еще в 2022-м обвинила в насилии его девушка, но спустя год полиция закрыла дело. В прошлом сезоне он играл в аренде в «Хетафе», а теперь перешел в «Марсель»

Мэйсон Гринвуд (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Английский нападающий Мэйсон Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Срок соглашения с 22-летним форвардом не уточняется.

Спортивный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети Х, что стоимость трансфера составила €26 млн, еще €5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Прошлый сезон Гринвуд провел в аренде в испанском «Хетафе», где забил 10 голов в 36 матчах. Болельщики клуба признали его лучшим игроком сезона.

В «Хетафе» Гринвуд играл из-за того, что в Англии оказался в центре скандала по причине обвинений в насилии. В январе 2022 года модель Гарриет Робсон, девушка форварда, обвинила его в домашнем насилии и принуждении к сексу, но позднее удалила сообщения об этом в соцсетях. Полиция после года расследования сняла с Гринвуда обвинения в насилии из-за отказа ключевого свидетеля и отсутствия перспектив дела в суде. За время расследования форвард был отстранен клубом, удален из игры FIFA 22 и потерял спонсорский контракт с Nike.

Гринвуд говорил, что «допустил ошибки в отношениях и берет на себя свою долю ответственности за ситуацию». В итоге «Манчестер Юнайтед» принял решение, что форвард продолжит карьеру в другой команде.

Гринвуд является воспитанником МЮ и с 2018 года был игроком основы, а в 2020 году дебютировал в сборной Англии в Лиге наций. Всего у него было 129 матчей за МЮ, в которых форвард забил 35 мячей и отдал 12 голевых передач.