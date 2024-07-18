РФС назвал лучшего арбитра сезона
Сергей Карасев признан лучшим главным арбитром сезона 2023/24 в России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС. 45-летний Карасев получил лучший средний балл за отработанные матчи.
Всего в прошлом сезоне он отработал 22 матча в чемпионате и Кубке России, включая суперфинал Кубка между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом» (1:2).
Второе место в рейтинге лучших главный судей занял Кирилл Левников, третье — Павел Кукуян. В топ-10 рейтинга также вошли Алексей Сухой, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Чебан, Виталий Мешков, Артем Чистяков и Владислав Безбородов.
Лучшим ассистентом сезона был признан Андрей Образко.
В прошлом сезоне лучшим главным арбитром был Безбородов.
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