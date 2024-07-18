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РФС назвал лучшего арбитра сезона

РФС признал Сергея Карасева лучшим арбитром России минувшего сезона
Лучшим главным судьей сезона 2023/24 стал Сергей Карасев. Второе место занял Кирилл Левников, третье — Павел Кукуян
Сергей Карасев
Сергей Карасев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Сергей Карасев признан лучшим главным арбитром сезона 2023/24 в России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС. 45-летний Карасев получил лучший средний балл за отработанные матчи.

Всего в прошлом сезоне он отработал 22 матча в чемпионате и Кубке России, включая суперфинал Кубка между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом» (1:2).

Второе место в рейтинге лучших главный судей занял Кирилл Левников, третье — Павел Кукуян. В топ-10 рейтинга также вошли Алексей Сухой, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Чебан, Виталий Мешков, Артем Чистяков и Владислав Безбородов.

Лучшим ассистентом сезона был признан Андрей Образко.

В прошлом сезоне лучшим главным арбитром был Безбородов.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) футбольные арбитры Сергей Карасев
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