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Спорт ,  
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Непобежденный россиянин Евлоев проведет следующий бой в UFC 26 июля

Непобежденный россиянин Евлоев проведет бой в UFC c американцем Пико 26 июля
Мовсар Евлоев, четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе, сразится в Абу-Даби с американцем Аароном Пико
Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Поединок российского бойца Мовсара Евлоева и американца Аарона Пико станет одним из главных на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, который пройдет 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба UFC.

31-летний Евлоев занимает четвертое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе. В своем последнем поединке в декабре он победил экс-чемпион UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей.

Всего у Евлоева 19 побед в карьере (девять в UFC), россиянин не потерпел ни одного поражения в ММА. На счету 28-летнего Пико 13 побед и четыре поражения.

Главным событием UFC Fight Night в Абу-Даби заявлен поединок между австралийцем Робертом Уиттакером и нидерландцем Ренье де Риддером.

Кроме того, в рамках этого турнира россиянин Петр Ян, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, сразится с американцем Маркусом Макги, а Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — с канадцем Марком-Андре Баррио.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Мовсар Евлоев Петр Ян Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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