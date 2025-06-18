Капитан хоккейного «Спартака» подписал новый контракт с клубом
«Спартак» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским. Об этом сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
Срок соглашения с 35-летним хоккеистом составил один год.
Для капитана «Спартака» минувший сезон стал самым результативным за 17 лет в КХЛ — 29 (6+23) очков за 71 игру.
Вишневский является рекордсменом «Спартака» по матчам в КХЛ (472) и очкам среди защитников (141).
В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Том Круз получит свой первый «Оскар»
Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний
АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ
Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна
Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ
Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар
В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург
«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов