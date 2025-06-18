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Спорт ,  
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Капитан хоккейного «Спартака» подписал новый контракт с клубом

Капитан «Спартака» Вишневский подписал новый контракт с клубом КХЛ
Срок нового соглашения с защитником Дмитрием Вишневским составил один год
Дмитрий Вишневский
Дмитрий Вишневский (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Спартак» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским. Об этом сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Срок соглашения с 35-летним хоккеистом составил один год.

Для капитана «Спартака» минувший сезон стал самым результативным за 17 лет в КХЛ — 29 (6+23) очков за 71 игру.

Вишневский является рекордсменом «Спартака» по матчам в КХЛ (472) и очкам среди защитников (141).

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».

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