Бойца ММА Вагабова арестовали на два месяца после драки в Кудрово
Всеволожский городской суд Ленинградской области арестовал бойца ММА Ислама Вагабова, напавшего на людей во Всеволожском районе. Об этом из зала суда сообщил РЕН ТВ.
33-летний Вагабов пробудет под стражей два месяца, до 15 августа.
Вагабов обвиняется по ч. 2 ст. 213 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, и хулиганство с применением насилия к гражданам).
По версии следствия, 18 апреля «обвиняемый из хулиганских побуждений, находясь на территории Санкт-Петербурга, из салона автомобиля совершил выстрел в автобус ПАЗ», а также 5 июня в Кудрово нанес удары кулаками по головам мужчине и женщине, сообщила прокуратура Ленинградской области. В сообщении нет фамилии подозреваемого, но «РИА Новости» уточняет, что речь идет о Вагабове.
Вагабов выступал в промоушене Top Dog и Hardcore в кулачных боях, а также провел три поединка в профессиональных ММА, одержав три победы.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Том Круз получит свой первый «Оскар»
Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний
АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ
Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна
Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ
Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар
В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург
«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов