Бойца ММА Вагабова арестовали на два месяца после драки в Кудрово

Всеволожский городской суд отправил Ислама Вагабова, известного по выступлениям в кулачных боях в Top Dog и Hardcore, в СИЗО до 15 августа

Ислам Вагабов (Фото: RCC Hard)

Всеволожский городской суд Ленинградской области арестовал бойца ММА Ислама Вагабова, напавшего на людей во Всеволожском районе. Об этом из зала суда сообщил РЕН ТВ.

33-летний Вагабов пробудет под стражей два месяца, до 15 августа.

Вагабов обвиняется по ч. 2 ст. 213 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, и хулиганство с применением насилия к гражданам).

По версии следствия, 18 апреля «обвиняемый из хулиганских побуждений, находясь на территории Санкт-Петербурга, из салона автомобиля совершил выстрел в автобус ПАЗ», а также 5 июня в Кудрово нанес удары кулаками по головам мужчине и женщине, сообщила прокуратура Ленинградской области. В сообщении нет фамилии подозреваемого, но «РИА Новости» уточняет, что речь идет о Вагабове.

Вагабов выступал в промоушене Top Dog и Hardcore в кулачных боях, а также провел три поединка в профессиональных ММА, одержав три победы.