Бывший футболист «Спартака» возглавил «Кубань» из Второй лиги

В последних турах чемпионата Второй лиги Андрей Ещенко занимал пост и.о. главного тренера краснодарской команды, а теперь он полноценно возглавил «Кубань»

Андрей Ещенко (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко утвержден в качестве главного тренера «Кубани». Об этом сообщается в аккаунте краснодарского клуба в «ВКонтакте».

41-летний Ещенко в последних турах чемпионата Второй лиги занимал пост и.о. главного тренера команды после отставки Андрея Сосницкого. «Кубань» по итогам второго этапа заняла восьмое место в группе «золото» дивизиона «А» Второй лиги.

Карьеру футболист завершил в 2022 году. Тогда он вошел в тренерский штаб «Спартака», которым руководил итальянский специалист Паоло Ваноли. С уходом Ваноли он также покинул «Спартак».

После этого Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола в «Кубани», позднее вошел в тренерский штаб.

За время своей карьеры Ещенко также играл за иркутскую «Звезду», «Химки», московское и киевское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и «Знамя». Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат России в сезоне 2016/17.

В сборной России Ещенко провел 14 матчей.