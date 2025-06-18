Бывший футболист «Спартака» возглавил «Кубань» из Второй лиги
Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко утвержден в качестве главного тренера «Кубани». Об этом сообщается в аккаунте краснодарского клуба в «ВКонтакте».
41-летний Ещенко в последних турах чемпионата Второй лиги занимал пост и.о. главного тренера команды после отставки Андрея Сосницкого. «Кубань» по итогам второго этапа заняла восьмое место в группе «золото» дивизиона «А» Второй лиги.
Карьеру футболист завершил в 2022 году. Тогда он вошел в тренерский штаб «Спартака», которым руководил итальянский специалист Паоло Ваноли. С уходом Ваноли он также покинул «Спартак».
После этого Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола в «Кубани», позднее вошел в тренерский штаб.
За время своей карьеры Ещенко также играл за иркутскую «Звезду», «Химки», московское и киевское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и «Знамя». Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат России в сезоне 2016/17.
В сборной России Ещенко провел 14 матчей.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Том Круз получит свой первый «Оскар»
Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний
АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ
Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна
Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ
Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар
В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург
«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов