Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Первой лиги

Дмитрий Гунько сменил в тульском «Арсенале» Александра Сторожука

Фото: телеграм-канал ФК «Арсенал»

Дмитрий Гунько стал новым главным тренером тульского «Арсенала», выступающего в Первой лиге. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

На этом посту 49-летний Гунько сменил Александра Сторожука, который ушел в грозненский «Ахмат».

В прошлом сезоне «Арсенал» занял 10-е место в Первой лиге.

Гунько является воспитанником «Спартака», играл за дубль «красно-белых». Большую часть тренерской карьеры специалист провел в системе московского клуба, в том числе возглавлял основу (2014 год), а также вторую и молодежную команды.

Кроме того, он возглавлял «Химки», а последние пять лет работал в Армении в «Ноа», «Арарат‑Армения» и «Урарту», с которым в сезоне 2022/23 сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок.