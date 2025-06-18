Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Первой лиги
Дмитрий Гунько стал новым главным тренером тульского «Арсенала», выступающего в Первой лиге. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
На этом посту 49-летний Гунько сменил Александра Сторожука, который ушел в грозненский «Ахмат».
В прошлом сезоне «Арсенал» занял 10-е место в Первой лиге.
Гунько является воспитанником «Спартака», играл за дубль «красно-белых». Большую часть тренерской карьеры специалист провел в системе московского клуба, в том числе возглавлял основу (2014 год), а также вторую и молодежную команды.
Кроме того, он возглавлял «Химки», а последние пять лет работал в Армении в «Ноа», «Арарат‑Армения» и «Урарту», с которым в сезоне 2022/23 сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок.
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