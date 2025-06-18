«Краснодар» купил одного из лучших голкиперов Первой лиги Корякина из «Родины»

Чемпион РПЛ подписал контракт с Александром Корякиным из «Родины»

Александр Корякин (Фото: fckrasnodar.ru)

Голкипер Александр Корякин перешел из московской «Родины» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте краснодарского клуба.

23-летний вратарь подписал с чемпионами РПЛ четырехлетний контракт.

Корякин — воспитанник московского «Локомотива», в «Родине» играл с 2024 года. В сезоне 2024/25 в 25 матчах пропускал в среднем меньше гола за игру (0,76, второй показатель в лиге для сыгравших более 15 встреч) и оформил 12 «сухих» матчей.

«Родина» в прошлом сезоне заняла седьмое место в Первой лиге.

«Краснодар» ранее покинул голкипер Юрий Дюпин.

Трансфер Корякина обошелся «Краснодару» в €500 тыс. (по данным Transfermarkt).