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Спорт ,  
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Российская сноубордистка сменила спортивное гражданство

Российская сноубордистка Белова сменила спортивное гражданство на австрийское
Победительница юниорских первенств России 2023 и 2024 годов Дарья Белова будет выступать за Австрию
Фото: Личный архив Дарьи Беловой
Фото: Личный архив Дарьи Беловой

Российская сноубордистка Дарья Белова с сезона 2025/26 будет выступать за Австрию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Австрийской лыжной федерации.

«Трансфер Дарьи Беловой был одобрен, она может выступать за Австрию», — рассказали в федерации.

21-летняя Белова — победительница юниорских первенств России по сноуборду 2023 и 2024 годов. С 2020 года спортсменка проживает и учится в лыжной академии Шладминга (Австрия).

В профиле спортсменки на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) уже стоит флаг Австрии.

Последний раз Белова выступала на международных соревнованиях в конце февраля 2022 года, когда в австрийском Симонхохе стала 11-й в параллельном гигантском слаломе.

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