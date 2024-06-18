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Спорт ,  
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«Бостон» вновь стал чемпионом НБА и установил рекорд

«Бостон Селтикс» в рекордный 18 раз стал чемпионом НБА
Для клуба из Бостона это 18-я победа в истории, что является лучшим результатом Второе место — у «Лос‑Анджелес Лейкерс» (17 побед)
Джейсон Тейтум
Джейсон Тейтум (Фото: Christopher Katsarov / Global look press)

Клуб «Бостон Селтикс» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это произошло по итогам пятого матча против «Даллас Маверикс», в котором хозяева одержали победу со счетом 106:88. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 4-1.

Больше всех очков в матче набрал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, сделавший трипл-дабл: 28 очков, совершил 12 подборов и отдал 12 передач.

Тейтум также побил достижение Коби Брайанта по количеству очков в плей-офф, набранных до достижения 27-летнего возраста, в истории НБА. Теперь в его активе 2711 очков, перекрыв достижение легендарного Брайанта (2694), погибшего в авиакатастрофе в 2020 году.

Лучшим игроком плей-офф был признан защитник «Бостона» Джейлен Браун.

Благодаря этой победе «Бостон» впервые с 2008 года завоевал титул чемпиона НБА. Это 18 победа клуба за всю его историю, что является рекордом Лиги. Второе место в истории — у «Лос‑Анджелес Лейкерс» (17).

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
НБА Бостон Селтикс Даллас Маверикс Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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