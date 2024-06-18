«Бостон» вновь стал чемпионом НБА и установил рекорд
Клуб «Бостон Селтикс» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это произошло по итогам пятого матча против «Даллас Маверикс», в котором хозяева одержали победу со счетом 106:88. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 4-1.
Больше всех очков в матче набрал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, сделавший трипл-дабл: 28 очков, совершил 12 подборов и отдал 12 передач.
Тейтум также побил достижение Коби Брайанта по количеству очков в плей-офф, набранных до достижения 27-летнего возраста, в истории НБА. Теперь в его активе 2711 очков, перекрыв достижение легендарного Брайанта (2694), погибшего в авиакатастрофе в 2020 году.
Лучшим игроком плей-офф был признан защитник «Бостона» Джейлен Браун.
Благодаря этой победе «Бостон» впервые с 2008 года завоевал титул чемпиона НБА. Это 18 победа клуба за всю его историю, что является рекордом Лиги. Второе место в истории — у «Лос‑Анджелес Лейкерс» (17).
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде