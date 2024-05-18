Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом»
Футболисты московского «Локомотива» дома обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:0 в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль сделал Тимур Сулейманов (11-я и 53-я минута).
«Локомотив» выиграл третий матч подряд.
Московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Факел» с 29 очками расположился на 11-й строчке.
В заключительном, 30-м туре, «Локомотив» 25 мая в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Факел» примет грозненский «Ахмат».
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