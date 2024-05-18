Гоночный автомобиль влетел в зрителей на соревнованиях в Ленобласти
Гоночный автомобиль на скорости влетел в зрителей во время «Кубка Ленинградской области по ралли», один человек погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Соревнования прошли в Приозерском районе, машину занесло во время одного из поворотов и она врезалась в зрителей, которые стояли у трассы.
«Сегодня около 10:30 в поселке Мельниково один из участников автомобильных соревнований не справился с управлением, в результате чего его автомобиль задел двух мужчин, стоявших на обочине. Один из пострадавших (1975 г.р.) получил тяжелые травмы и скончался в медучреждении, другой после осмотра медиков был отпущен. По факту произошедшего полицией проводится проверка», — рассказали в МВД.
РБК обратился за комментарием в автомобильную федерацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Дальнейшие соревнования на «Кубке Ленинградской области по ралли» были отменены, сообщила РЕН ТВ организатор Ольга Сивачева.
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