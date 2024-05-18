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Бобровский вывел «Флориду» в полуфинал плей-офф НХЛ

«Флорида» с Бобровским вышла в полуфинал плей-офф НХЛ, где сыграет с «Рейнджерс»
В четвертьфинале «Флорида» обыграла «Бостон» в шести матчах. Следующим соперником «Пантерз» будет «Нью-Йорк Рейнджерс»
Фото: Bob DeChiara / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Bob DeChiara / USA TODAY Sports / Reuters

«Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Бостон Брюинз» со счетом 2:1 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль (33-я минута) и Густав Форслинг (59). У проигравших отличился Павел Заха (20).

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Флориды». В полуфинале «Пантерз» сыграют против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой встречи.

«Флорида» в третий раз в своей истории дошла до полуфинала плей-офф. В 1996 и 2023 годах команда доходила до финала Кубка Стэнли, но дважды уступила — «Колорадо Эвеланш» (0–4) и «Вегас Голден Найтс» (1–4).

«Рейнджерс» и «Флорида» встречались в плей-офф однажды — в 1997-м клуб из Нью-Йорка победил в первом раунде.

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Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Бостон Брюинз Сергей Бобровский

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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