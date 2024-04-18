 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

«Металлург» и «Локомотив» разыграют Кубок Гагарина. Кто фаворит финала

«Металлург» и «Локомотив» сыграют первый матч финальной серии Кубка Гагарина
Финальная серия КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом» начнется 18 апреля в Магнитогорске. Кто является фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина — «РБК Спорт» собрал мнения экспертов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Форма команд

Ярославский «Локомотив» вышел в плей-офф с третьего места в регулярном чемпионате в Западной конференции, набрав 93 очка. В первом раунде «Локомотив» выбил действующего чемпиона ЦСКА со счетом в серии 4-1, а затем вышел в полуфинал, обыграв омский «Авангард». Счет в серии до четырех побед: 4-3 в пользу «Локомотива».

В полуфинале «Локомотив» всухую переиграл челябинский «Трактор» (4–0) и вышел в финал впервые с 2009 года. Ярославский клуб сыграет в решающей серии во второй раз в истории.

Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев был признан лучшим вратарем полуфинала, один матч он сыграл на ноль. Его коэффициент надежности 1,23, голкипер отразил 95,24% бросков. Лучшим защитником полуфинала стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах.

Соперником «Локомотива» в финале стал магнитогорский «Металлург», который завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2). В 1/4 финала магнитогорский клуб выбил московский «Спартак»: счет в серии также 4–2.

В полуфинале магнитогорский клуб в семиматчевом противостоянии обыграл екатеринбургский «Автомобилист». 19-летний форвард Роман Канцеров («Металлург»), набравший 5 (1+4) очков в семи играх, стал лучшим новичком полуфинальных серий.

Магнитогорский клуб начнет серию без капитана Егора Яковлева. Защитник пропустит два матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» из-за травмы. «Металлург» сыграет в финале Кубка Гагарина в пятый раз в истории, он брал трофей в 2014 и 2016 годах.

Финальная серия КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом» начнется 18 апреля в Магнитогорске. «РБК Спорт» собрал подборку из мнений экспертов, кто же является фаворитом на Кубок Гагарина.

Мнение экспертов

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Команды разного стиля и философии. У каждой из них в своем стиле есть преимущество. Очень сложно предсказать победителя. У «Металлурга» сильная сторона — это молниеносная контратака, длинный хороший пас под дальнюю линию, быстрые мастеровитые нападающие, которые умеют реализовать создаваемые моменты. У Ярославля плотная игра, серьезная линия обороны, очень редко допускающая ошибки, умеющая найти открытого игрока и создать моменты. Если у Магнитогорска игра построена в основном на атаке сходу, у «Локомотива» на позиционной игре. Очень важно, как подготовятся обе команды к игре в обороне, не столько в атаке», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»

«У «Локомотива» преимущество в организации, хороший подбор игроков, вратарь очень хороший. Больше проблем будет у Магнитогорска. У «Металлурга» будет больше ярости и желания. У Ярославля слабые мест трудно найти, но у Магнитогорска все-таки вратарская позиция… Илья Набоков очень талантливый голкипер, дай Бог, чтоб у него получилось, но играть финал это совсем другое. Психология другая. У «Локомотива» больше преимуществ. Ярославская команда является фаворитом финала», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Алексей Терещенко, экс-игрок московского «Динамо», трехкратный чемпион мира по хоккею

«Для меня «Локомотив» был фаворитом еще с начала плей-офф. В принципе, команды похожи. Единственное, может быть, у «Локомотива» более организованная игра в обороне. А так, две сильные команды. Ярославский клуб может победить за счет правильной игры в обороне, хорошего нападения», — сказал Терещенко «РБК Спорт».

Геннадий Величкин, бывший вице-президент «Металлурга»

«Про нас в 2016 году («Металлург» выиграл Кубок Гагарина, победив ЦСКА в финале со счетом 4-3) говорили, что фаворит ЦСКА, счет будет 4-0 или 4-1. Поэтому в финале фаворитов не бывает. Фавориты оба. Я думаю, что в финале такой фееричной игры не будет, будут достаточно внимательно играть в обороне. По молодости обе команды сопоставимы, но Ярославль чуть-чуть поопытнее. Все остальное на равных, в финал вышли две лучшие российские команды. Надеемся на победу «Магнитки». У нас команда не такая опытная, и у них не сказать, что намного опытнее. Шансы 50 на 50, отдать предпочтения никому не могу. Хотя за счет того, что «Магнитка» начинает дома, может есть маленькое преимущество», — цитирует Величкин ТАСС.

Владимир Плющев, бывший главный тренер сборной России

«Я бы не стал категорично заявлять, что «Локомотив» — уже победитель Кубка Гагарина. «Металлург» прошел через очень серьезных соперников и серьезные игры. Их, конечно, на этом пути немного потрепали, но, думаю, что тот запал, который есть в «Металлурге», он сохранится и на финальную серию. Магнитогорцы сейчас на хорошем ходу, на кураже. У «Локомотива» же, в свою очередь, был довольно длительный отдых, а это на таких этапах сезона не всегда хорошо. Поэтому я бы не заявлял, что железнодорожники, которые раньше оформили себе место в финале, имеют больше шансов на титул. Мне думается, что в предстоящей серии все будет «50 на 50». Первые матчи могут серьезно повлиять на то, как будут развиваться дальнейшие события. «Металлург» играет в быстрый и комбинационный хоккей. У команды Разина есть хорошие исполнители. В обороне, конечно, у «Металлурга» есть небольшие проблемы, но то, как их защитники действуют в атаке, это большое подспорье для нападающих», — приводит слова Плющева legalbet.

Валерий Каменский, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и член правления Федерации хоккея России

«В финале будет противостояние тренеров и вратарей. Думаю, что выиграет команда, которая совершит меньше ошибок. У Ярославля более организованная команда, но у «Металлурга» есть ребята, которые могут решить исход матча. Игра молодого вратаря Набокова тоже заслуживает восхищения. Будет интересная финальная серия», — сказал Каменский Metaratings.ru.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Металлург Магнитогорск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона Политика, 00:02
«Металлург» и «Локомотив» разыграют Кубок Гагарина. Кто фаворит финала Спорт, 00:00
Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу Финансы, 00:00
Рособрнадзор допустил возможность изменения экзаменов для мигрантов Общество, 00:00
Автобус с хоккеистами слетел в кювет из-за лопнувшего колеса Общество, 17 апр, 23:59
В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже Политика, 17 апр, 23:43
Как выглядит построенная жителями в Оренбурге дамба. Видео Общество, 17 апр, 23:25
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов из Vampire Политика, 17 апр, 23:23
Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах. Видео Политика, 17 апр, 23:15
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности Политика, 17 апр, 23:08
ЦАХАЛ сообщила об атаке истребителей по инфраструктуре «Хезболлы» Политика, 17 апр, 23:06
Как Париж и Баку довели свои отношения до отзыва французского посла Политика, 17 апр, 23:00
В Воронеже украинский дрон повредил промышленное здание Политика, 17 апр, 22:25
Байден поддержал раздельные пакеты помощи Израилю и Украине Политика, 17 апр, 22:12