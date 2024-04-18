«Металлург» и «Локомотив» разыграют Кубок Гагарина. Кто фаворит финала

Финальная серия КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом» начнется 18 апреля в Магнитогорске. Кто является фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина — «РБК Спорт» собрал мнения экспертов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Форма команд

Ярославский «Локомотив» вышел в плей-офф с третьего места в регулярном чемпионате в Западной конференции, набрав 93 очка. В первом раунде «Локомотив» выбил действующего чемпиона ЦСКА со счетом в серии 4-1, а затем вышел в полуфинал, обыграв омский «Авангард». Счет в серии до четырех побед: 4-3 в пользу «Локомотива».

В полуфинале «Локомотив» всухую переиграл челябинский «Трактор» (4–0) и вышел в финал впервые с 2009 года. Ярославский клуб сыграет в решающей серии во второй раз в истории.

Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев был признан лучшим вратарем полуфинала, один матч он сыграл на ноль. Его коэффициент надежности 1,23, голкипер отразил 95,24% бросков. Лучшим защитником полуфинала стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах.

Соперником «Локомотива» в финале стал магнитогорский «Металлург», который завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2). В 1/4 финала магнитогорский клуб выбил московский «Спартак»: счет в серии также 4–2.

В полуфинале магнитогорский клуб в семиматчевом противостоянии обыграл екатеринбургский «Автомобилист». 19-летний форвард Роман Канцеров («Металлург»), набравший 5 (1+4) очков в семи играх, стал лучшим новичком полуфинальных серий.

Магнитогорский клуб начнет серию без капитана Егора Яковлева. Защитник пропустит два матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» из-за травмы. «Металлург» сыграет в финале Кубка Гагарина в пятый раз в истории, он брал трофей в 2014 и 2016 годах.

Финальная серия КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом» начнется 18 апреля в Магнитогорске. «РБК Спорт» собрал подборку из мнений экспертов, кто же является фаворитом на Кубок Гагарина.

Мнение экспертов

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Команды разного стиля и философии. У каждой из них в своем стиле есть преимущество. Очень сложно предсказать победителя. У «Металлурга» сильная сторона — это молниеносная контратака, длинный хороший пас под дальнюю линию, быстрые мастеровитые нападающие, которые умеют реализовать создаваемые моменты. У Ярославля плотная игра, серьезная линия обороны, очень редко допускающая ошибки, умеющая найти открытого игрока и создать моменты. Если у Магнитогорска игра построена в основном на атаке сходу, у «Локомотива» на позиционной игре. Очень важно, как подготовятся обе команды к игре в обороне, не столько в атаке», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»

«У «Локомотива» преимущество в организации, хороший подбор игроков, вратарь очень хороший. Больше проблем будет у Магнитогорска. У «Металлурга» будет больше ярости и желания. У Ярославля слабые мест трудно найти, но у Магнитогорска все-таки вратарская позиция… Илья Набоков очень талантливый голкипер, дай Бог, чтоб у него получилось, но играть финал это совсем другое. Психология другая. У «Локомотива» больше преимуществ. Ярославская команда является фаворитом финала», — сказал Кожевников «РБК Спорт».

Алексей Терещенко, экс-игрок московского «Динамо», трехкратный чемпион мира по хоккею

«Для меня «Локомотив» был фаворитом еще с начала плей-офф. В принципе, команды похожи. Единственное, может быть, у «Локомотива» более организованная игра в обороне. А так, две сильные команды. Ярославский клуб может победить за счет правильной игры в обороне, хорошего нападения», — сказал Терещенко «РБК Спорт».

Геннадий Величкин, бывший вице-президент «Металлурга»

«Про нас в 2016 году («Металлург» выиграл Кубок Гагарина, победив ЦСКА в финале со счетом 4-3) говорили, что фаворит ЦСКА, счет будет 4-0 или 4-1. Поэтому в финале фаворитов не бывает. Фавориты оба. Я думаю, что в финале такой фееричной игры не будет, будут достаточно внимательно играть в обороне. По молодости обе команды сопоставимы, но Ярославль чуть-чуть поопытнее. Все остальное на равных, в финал вышли две лучшие российские команды. Надеемся на победу «Магнитки». У нас команда не такая опытная, и у них не сказать, что намного опытнее. Шансы 50 на 50, отдать предпочтения никому не могу. Хотя за счет того, что «Магнитка» начинает дома, может есть маленькое преимущество», — цитирует Величкин ТАСС.

Владимир Плющев, бывший главный тренер сборной России

«Я бы не стал категорично заявлять, что «Локомотив» — уже победитель Кубка Гагарина. «Металлург» прошел через очень серьезных соперников и серьезные игры. Их, конечно, на этом пути немного потрепали, но, думаю, что тот запал, который есть в «Металлурге», он сохранится и на финальную серию. Магнитогорцы сейчас на хорошем ходу, на кураже. У «Локомотива» же, в свою очередь, был довольно длительный отдых, а это на таких этапах сезона не всегда хорошо. Поэтому я бы не заявлял, что железнодорожники, которые раньше оформили себе место в финале, имеют больше шансов на титул. Мне думается, что в предстоящей серии все будет «50 на 50». Первые матчи могут серьезно повлиять на то, как будут развиваться дальнейшие события. «Металлург» играет в быстрый и комбинационный хоккей. У команды Разина есть хорошие исполнители. В обороне, конечно, у «Металлурга» есть небольшие проблемы, но то, как их защитники действуют в атаке, это большое подспорье для нападающих», — приводит слова Плющева legalbet.

Валерий Каменский, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и член правления Федерации хоккея России

«В финале будет противостояние тренеров и вратарей. Думаю, что выиграет команда, которая совершит меньше ошибок. У Ярославля более организованная команда, но у «Металлурга» есть ребята, которые могут решить исход матча. Игра молодого вратаря Набокова тоже заслуживает восхищения. Будет интересная финальная серия», — сказал Каменский Metaratings.ru.