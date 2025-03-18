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«Динамо» обыграло «Авангард» и заняло второе место в Западной конференции

«Динамо» обыграло «Авангард» и заняло второе место в Западной конференции КХЛ
Московский клуб победил дома в овертайме со счетом 4:3, решающую шайбу забросил Макс Комтуа
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло омский «Авангард» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Рашевский (29-я минута), Никита Гусев (34), Павел Кудрявцев (44) и Макс Комтуа (62). У проигравших отличились Семен Чистяков (32), Иван Игумнов (55) и Константин Окулов (56).

Ранее в этом сезоне «Динамо» побеждало «Авангард» со счетом 5:3. Дома «бело-голубые» последний раз проигрывали омичам в сентябре 2018 года.

«Динамо» набрало 89 очков в 66 матчах и гарантировало себе второе место в Западной конференции. Ярославский «Локомотив» ранее уже обеспечил себе победу на Западе и во всем регулярном чемпионате КХЛ. «Авангард» с 83 очками расположился на шестой строчке на Востоке.

Другие результаты дня:

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4;

«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3;

«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 2:3;

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4.

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