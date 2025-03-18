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Алексей Миллер назвал объективность VAR «субъективной данностью»

Алексей Миллер назвал объективность VAR при офсайдах «субъективной данностью»
По словам председателя правления «Газпрома», «если кто-то скажет, что VAR — объективная объективность, — не верь ушам своим». «Зенит» в 21-м туре РПЛ проиграл «Спартаку» из-за гола, забитого, по мнению петербуржцев, из офсайда
Алексей Миллер
Алексей Миллер (Фото: fc-zenit.ru)

Председатель правления «Газпрома», генерального спонсора «Зенита», Алексей Миллер высказал свое отношение к системе видеопомощи арбитров (VAR).

В матче 21-го тура РПЛ «Зенит» уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Решающий гол в концовке забил Кристофер Мартинс. Футболист мог находиться в положении вне игры, но судьи VAR с помощью технологии офсайдных линий приняли решение засчитать гол.

Петербургский клуб считает, что победный мяч был забит из офсайда. Команда обратилась в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС.

«Объективность VAR при определении офсайдных линий — это субъективная данность. И если кто-то скажет, что VAR — объективная объективность, — не верь ушам своим. Но так не скажет ни один высокопрофессиональный футбольный эксперт, если он уважает свое собственное мнение и в трезвом уме», — цитирует Миллера сайт «Зенита».

«Спартак» набрал 43 очка и вышел на второе место в РПЛ, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером турнира после 21 матча является «Краснодар» (46).

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