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Клуб Малкина в следующем сезоне сыграет два матча НХЛ в Швеции

«Питтсбург» Малкина сыграет два матча НХЛ следующего сезона в Швеции
Вынесенные встречи регулярного чемпионата против «Нэшвилла» пройдут 14 и 16 ноября в Стокгольме
Фото: НХЛ
Фото: НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» в следующем сезоне проведут два матча регулярного чемпионата НХЛ в Швеции. Об этом сообщается на сайте лиги.

Вынесенные матчи «регулярки» пройдут 14 и 16 ноября в Стокгольме.

Одним из лидеров «Пингвинз» является российский форвард Евгений Малкин.

Последний раз «Питтсбург» играл за рубежом матч НХЛ в 2008 году в Швеции. «Нэшвилл» в 2022-м провел две встречи в Праге.

В нынешнем сезоне в Европе прошли четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сэйбрз» дважды сыграли в Праге, «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз» — в финском Тампере.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Нэшвилл Предаторз
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