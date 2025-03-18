Клуб Малкина в следующем сезоне сыграет два матча НХЛ в Швеции
«Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» в следующем сезоне проведут два матча регулярного чемпионата НХЛ в Швеции. Об этом сообщается на сайте лиги.
Вынесенные матчи «регулярки» пройдут 14 и 16 ноября в Стокгольме.
Одним из лидеров «Пингвинз» является российский форвард Евгений Малкин.
Последний раз «Питтсбург» играл за рубежом матч НХЛ в 2008 году в Швеции. «Нэшвилл» в 2022-м провел две встречи в Праге.
В нынешнем сезоне в Европе прошли четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сэйбрз» дважды сыграли в Праге, «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз» — в финском Тампере.
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